Fleire opposisjonsparti meiner regjeringa må la apotek setje vaksinar

innenriks

Via Apotekforeningen har norske apotek tilbode regjeringa å setje opptil 100.000 vaksinedosar i veka for å avlaste kommunane og helsetenesta.

Apoteka krev ikkje meir enn det fastlegane får for jobben.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har ikkje gitt respons på tilbodet, men blir no rådd av Høgre, Frp og KrF til å takke ja, skriv Stavanger Aftenblad.

– Det er ikkje eit stunt, men for å avlaste ei pressa helseteneste og kommunesektor, seier KrF-leiar Olaug Bollestad til avisa.

– Eg vil utfordre helseministeren til å bruke denne kapasiteten. Apoteka er villige til å bidra i dugnaden, og då må du bruke kapasiteten som er der, seier helsepolitisk talsperson i Frp Bård Hoksrud.

Opposisjonspartia får støtte frå hovudorganisasjonen Virke.

– Det er avgjerande å få opp vaksinasjonstempoet om vi skal få økonomien tilbake til normalen igjen for alle bransjar, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen til NTB.

Han seier kommunane, som i dag er ansvarlege for vaksinasjon, bør ha ansvaret vidare, men at kapasiteten som er tilgjengeleg i apoteka bør takast i bruk.

– For å få dette til meiner vi det må lagast ei nasjonal ordning for at kommunane enkelt skal kunne bruke apoteka i arbeidet med vaksinasjon, seier Kristensen.

(©NPK)