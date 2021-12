FHI: Servitørar blant yrkesgruppene med flest koronasmitta

innenriks

– Lærarar og assistentar i skule og barnehage har òg litt høgare smitteførekomst enn gjennomsnittet for alle i yrkesaktiv alder. Talet på stadfesta smitta legar og sjukepleiarar er igjen høgare enn gjennomsnittet, etter å ha vore lågare enn gjennomsnittet våren 2021, seier Karin Magnusson i Folkehelseinstituttet (FHI).

Også i vår undersøkte FHI om yrkesgrupper med hyppig kontakt med andre har auka risiko for koronasmitte. Studien er no oppdatert med tal til og med 6. desember.

Smitteførekomsten har auka i dei fleste yrkesgruppene, og forskjellane mellom yrkesgruppene er stort sett dei same som før.

Endringar i testmønster kan vere ei årsak til forskjellane.

– Til dømes har vi no ein utbreidd bruk av hurtigtestar, som kan bety at færre testar seg på teststasjonane no enn i starten av året. Enkelte yrkesgrupper hurtigtestar seg kanskje oftare enn andre. I analysane våre var det berre mogleg å inkludere PCR-testar, seier ho.

Det er heller ikkje teke omsyn til tidlegare gjennomgått covid-19 eller vaksinasjon.

