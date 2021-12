WHO-topp: – Noreg er i ein typisk europeisk posisjon

innenriks

– Noreg har lykkast svært godt med å skilje talet på smittetilfelle frå talet på dødsfall og sjukehusinnleggingar. Deira posisjon svarer til situasjonen i mange vesteuropeiske land, det er høg deltaspreiing i ei godt vaksinert befolkning, seier Ryan, som er krisedirektør for WHO, til NTB.

Han legg til at det ikkje er bevist villsmitte av omikronvarianten i Noreg, men mykje står framleis att å sjå. Fleire gonger under den vekefaste pressekonferansen onsdag peika WHO-toppane på at den raske omikronspreiinga i Sør-Afrika, der viruset først vart oppdaga, ikkje nødvendigvis fortel heile historia.

Sør-Afrika hadde nemleg nettopp komme gjennom ei stor smittebølgje av deltavarianten og hadde svært få koronatilfelle i perioden der omikronvarianten byrja å spreie seg i landet. Til samanlikning vil omikronvarianten måtte konkurrere med ein svært aktiv epidemi av deltavarianten i Europa.

WHOs leiande epidemiolog, Maria Van Kerkhove, understreka på si side at det er nødvendig med kontaktreduserande tiltak mot omikronvarianten, men ikkje nødvendigvis med nedstengingar.

– Mange land har måtta stengje ned samfunnet fordi dei har mista kontrollen, seier ho.

Van Kerkhove oppmoda til varsemd dei kommande høgtidene, god ventilasjon der ein møtest innandørs, og dessutan til at styresmakter må ta omsyn til at mange helsearbeidarar no er utslitent og forlèt helsetenesta etter snart to år i konstant beredskap.

– Eg kan ikkje leggje nok vekt på at folk må vere ekstra forsiktige, gitt uvissa rundt denne nye varianten, sa Van Kerkhove.

(©NPK)