Vestre: – Det viktigaste er å halde folk i arbeid

– Den aller viktigaste oppgåva vår er å bidra til å halde folk i arbeid, seier Vestre.

Klokka 14.30 onsdag ettermiddag skal han ha eit nytt møte med partane i arbeidslivet for å diskutere tiltak og konsekvensar av den nye nedstenginga.

– Partane har fått rekordraskt gjennomslag for ønsket om gjenopning av den nasjonale kompensasjonsordninga. Saman med påfyllinga på 1 milliard på den kommunale kompensasjonsordninga er dette ein kraftfull pakke til næringslivet, som eg vil ha innspela deira på, seier næringsministeren.

Både NHO, Virke og LO har bede om at det blir innført ei ordning med lønnsstøtte slik at ein unngår nye permitteringar.

I Stortinget onsdag slo likevel statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fast at det ikkje er rett å innføre dette tiltaket no.

Vestre kom onsdag tilbake frå New York, der han måtte droppe resten av eit fire dagar langt besøk med kronprins Haakon for å handtere koronasituasjonen her heime.

