NHO og LO slaktar kommunemilliard – krev lønnsstøtte i staden

– Vi har ikkje bede om nokre milliard til kommunane, seier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

Saman med LO-leiar Peggy Hessen Følsvik stiller han seg no spørjande til prioriteringane til regjeringa i handteringa av koronakrisa.

Tysdag varsla regjeringa fleire nye grep, blant dei 1 milliard kroner ekstra til den kommunale kompensasjonsordninga for bedrifter som rammast økonomisk av dei nye koronarestriksjonane.

Almlid understrekar at han er glad for at regjeringa legg pengar på bordet, men milliarden bør gå til lønnsstøtte i staden, fastslår han.

I møte med næringsministeren

NHO-sjefen får full støtte frå LO.

– Vi ønskjer ei ordning som partane kan vere med på å forme ut, og som bidreg til at folk blir i jobbane sine. Det er målet vårt, seier Følsvik til NTB.

– Det er derfor vi vil ha ei lønnsstøtteordning – og ikkje ein milliard som vi ikkje veit korleis kjem til å bli brukt ute i kommunane, seier ho.

Dei to arbeidslivstoppane la onsdag fram krava sine i eit lenger møte med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

I etterkant sa Følsvik at ho oppfattar statsråden som lyttande.

– Så skulle eg ønskje at vi fekk ei meir konkret tilbakemelding på den ordninga vi ønskjer oss. Det fekk vi ikkje, seier LO-leiaren til NTB.

Vestre opnar for justeringar

Vestre meiner på si side at den pakken regjeringa har lagt fram, er kraftfull.

I tillegg til å styrkje den kommunale kompensasjonsordninga med 1 milliard kroner til 1,2 milliardar kroner, har regjeringa gjenopna den nasjonale kompensasjonsordninga, utsett gjeninnføringa av flypassasjeravgifta og forlengt fleire andre støtteordningar.

– Summen av dette meiner eg er bra. Det vil bidra til å halde folk i jobb, og det vil bidra til at bedriftene skal komme seg igjennom dette, seier Vestre.

Han kom ikkje med nokre løfte etter møtet, men signaliserte at ein mogleg måte å komme i møte med kravet om lønnsstøtte på, kan vere å justere innretninga på den kommunale kompensasjonsordninga.

– Det vil vi sjølvsagt vurdere, seier Vestre til NTB.

– Kan de «snikinnføre» lønnsstøtte gjennom den kommunale ordninga?

– Vi vurderer alle innspela vi har fått, seier Vestre.

Akutt situasjon

LO, NHO og Virke har alle etterlyst lønnsstøtte, der staten tek ein del av lønnskostnadene for kriseramma bedrifter. Formålet er å gjere det lettare for bedriftene å unngå permitteringar.

Og permitteringane kjem, åtvarar Virkes administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen, som deltok på møtet med Vestre saman med LO og NHO.

– Dette har eg fått døme på allereie i dag. Medlemmer hos oss har sendt ut permisjonsvarsel, for dei veit ikkje korleis situasjonen blir, seier Kristensen til NTB.

Almlid meiner situasjonen er akutt.

– For kvar dag som går, får vi fleire permisjonsvarsel, fastslår han.

