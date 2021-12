Legane fekk ikkje stansa nettstad med legerangering

innenriks

Høgsterett konkluderer med at kravet til pasientane på ytringsfridom måtte vege tyngre enn retten legane hadde til privatliv i saka. Det vart òg lagt vekt på at Legelisten har gjort tiltak for å avgrense ulempene for legane.

– Dei rettmessige omsyna som ligg til grunn for Leglisten.no, og då særleg behovet til allmenta for informasjon om tilbydarar av helsetenester, må vege tyngre enn omsynet til personvernet til helsepersonellet, skriv førstevoterande Erik Thyness i dommen.

Konklusjonen er den same som i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Den norske legeforening gjekk til søksmål mot staten ved Personvernnemnda i 2019 for å få gjennomslag for at legar skal ha ein generell rett til å reservere seg mot omtale på nettstaden Legelisten.

Sidan saka har reist prinsipielle spørsmål som ikkje tidlegare er behandla, må partane dekkje eigne sakskostnader, har Høgsterett bestemt.

