Høgsterett slepper til tre saker om rusavhengiges narkotikabruk

innenriks

Høgsterett uttalte i sommar at «synet på straffereaksjoner for rusavhengige har endret seg de senere årene», og nå kommer det tre saker der den øverste domstolen i landet skal vurdere straffutmålingen. Sakene vil få betydning for liknande saker i framtida.

Den eine saka gjeld ein 34-åring som vart dømt til 14 dagars fengsel på vilkår for oppbevaring av fire gram heroin, og dessutan bruk av narkotika.

Den andre omhandlar ein 44-åring som fekk 24 dagars fengsel på vilkår for oppbevaring av 6,6 gram kokain. Den tredje gjeld ein 63-åring som vart dømt til 60 dagars fengsel for cirka 24 gram amfetamin og fire gram hasj.

I alle sakene har lagmannsretten vektlagt at synet på rusavhengiges oppbevaring av stoff til eige bruk har endra seg.

Spørsmålet om straff for rusbrukarar har vore eit svært heitt politisk tema det siste året. Solberg-regjeringa ønskte med rusreforma si å avkriminalisere all narkotikabruk, noko som ikkje fekk fleirtal på Stortinget. Heller ikkje Arbeidarpartiets forslag om å avkriminalisere narkotikabruk for tunge rusmisbrukarar fekk fleirtal.

(©NPK)