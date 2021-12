Guldvog: Større uvisse om viruset enn i mars 2020

innenriks

– Uvissa er større. Til og med i mars 2020, då vi fekk viruset inn, så hadde vi jo observert utviklinga i eit par månader i andre land. Vi hadde erfaring med store smitteutbrot frå Italia og andre stader, seier Guldvog til NTB etter pressekonferansen på tysdag.

Han seier ein hadde meir kunnskap om fleire parametrar ved koronaviruset i mars 2020 enn det ein har om omikronvarianten, som for alvor byrja å spreie seg for nokre veker sidan i Sør-Afrika.

– Naturlegvis har vi mykje meir kunnskap om pandemi og covid i dag, men det er mykje vi framleis ventar på av informasjon når det gjeld kor smittsamt akkurat dette viruset er, og virulens, altså kor stor evne det har til å skape sjukdom, seier helsedirektøren.

Uvisse om tiltak

Nettopp denne uvissa gjer at styresmaktene er mindre sikre på kor effektive tiltaka er denne gongen.

– Vi har erfaring med at vi gjennom tiltak har vore i stand til å drive smitten tilbake gong på gong, men vi er ikkje sikre på om tiltaka er like effektive som dei har vore tidlegare i pandemien, men vi håpar det.

– Kvifor er de ikkje sikre på det?

– Fordi det er eit mykje meir smittsamt virus, og derfor vil smitten kunne overførast lettare i ein god del situasjonar.

I forkant av den nye tiltakspakken til regjeringa som vart presentert tysdag, slo Helsedirektoratet fast at situasjonen er meir urovekkjande no enn ved tidlegare pandemibølgjer.

Regjeringa har innført ei rekkje tiltak for å avgrense kontakten mellom folk og har varsla ei ny vurdering om to veker.

Støre: Må lære meir

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) seier at regjeringa ventar på meir kunnskap om den nye virusvarianten.

– Vi veit veldig mykje om covid-19, men vi veit òg at det kjem variantar som vi må lære meir om før vi kan trekkje rette slutningar. No lærer vi at det er ein variant som smittar meir enn den førre, og då må vi treffe tiltak som svarer til det, seier han til NTB.

Støre påpeikar at det allereie går føre seg storstilt informasjonsutveksling mellom landa.

– Eg hadde ein samtale med statsministeren i Israel for nokre dagar sidan, som jo har komme lenger på ein del vaksinefelt, for å høyre om erfaringane deira. Folkehelsestyresmaktene har òg det internasjonale kontaktnettverket sitt, og sånn sett blir vi betre stilt til å finstille dei tiltaka vi har, seier han.

Stoltenberg: Veit meir om to veker

FHI-direktør Camilla Stoltenberg seier at ho er usikker på kor lang tid det vil ta å få klare svar om omikronvarianten.

– Vi trur nok at vi skal kunne vite ganske mykje meir om fjorten dagar, men vi er ikkje heilt sikre på det. Men vi vil jo sjå kva som skjer i land som liknar på oss, seier ho.

Ho påpeikar at det er fleire undersøkingar og studiar på gang i ulike land.

I tillegg blir det avgjerande å sjå på utviklinga i talet på innleggingar og smitta etter kvart som den nye varianten blir dominerande. Dette prøver styresmaktene òg å bremse.

– Vi tenkjer jo at dei nyheitene vi har så langt – sjølv om det er veldig vanskeleg å vite om vi kan stole på dei – er at omikron spreier seg raskt, og at det kanskje er cirka like sjukdomsframkallande, kanskje litt minidre. Men det er veldig uvisst. Men sett no at det er like sjukdomsframkallande og spreier seg raskt, så er det eit kjempeproblem når det legg seg på toppen av den deltabølgja vi har allereie.

