Fredsprisvinnarane kjem til Noreg

innenriks

Muratov landa ved vip-delen på Oslo lufthamn like før klokka 13 onsdag og måtte då koronatestast før han kunne gå vidare.

Eit større pressekorps med fotografar og journalistar venta på Muratov og Maria Ressa.

Nobel-sirkuset blir sparka i gang seinare onsdag klokka 16. Då blir «fredsbenken» avduka, som er designa av Snøhetta, framfor Nobels Fredssenter. Etter avdukinga er det innlegg frå mellom anna Gro Harlem Brundtland.

Uvisse rundt Ressa

Ressa driv nyheitstenesta Rappler, og det var lenge usikkert om ho fekk komme til Noreg for å få prisen.

Filippinanes president Rodrigo Duterte har uttalt at ho kan bli drepen, og at han kan gjere det sjølv. Det gjorde han attpåtil i eit intervju med Ressa.

Ho har òg vorte arrestert fleire gonger, og i juni 2020 vart ho funnen skuldig i injuriar mot ein forretningsmann. Denne dommen blir brukt av filippinske styresmakter for å hindre henne i å reise utanlands.

Fredag vart det likevel kjent at ein ankedomstol på Filippinane opna for at ho kunne reise.

– Eg har snakka med Ressas britiske advokat, og ho kjende seg ganske trygg på at ein får ei positiv rettsavgjerd òg i den siste av tre domstolar, sa nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad til NTB måndag.

Kan bli«utenlandsk agent»

Muratov er sjefredaktør for den uavhengige avisa Novaja Gazeta, den einaste større, uavhengige, maktkritiske avisa i Russland. Også han møter stort press i heimlandet.

Få dagar etter at president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov gratulerte redaktøren med fredsprisen, gav presidenten sjølv beskjed om at Muratov ikkje vil bli skjerma.

Dei fleste uavhengige journalistar i Russland har vorte stempla som utanlandske agentar av styresmaktene. Novaja Gazeta-redaktøren har førebels unngått å hamne på denne lista.

Dersom det skjer, vil han og avisa møte absurde byråkratiske krav om revisjon av eigen økonomi, risikere at kjelder ikkje lenger vil snakke med dei, og dei må leggje ut ei åtvaring om agentstatusen i alle innlegg i sosiale medium – frå journalistikk til bilete av kjæledyr.

Nedskalert seremoni

På grunn av nye smitteverntiltak i Noreg som følgje av omikronvarianten, vil den tradisjonelle pressekonferansen med fredsprisvinnarane berre haldast digitalt. Det skjer torsdag. Truleg går sjølve prisseremonien fredag som planlagt.

Nobelinstituttet er i løpande kontakt med helsestyresmaktene i Oslo.

Årets markering er likevel eit stort steg opp frå 2020, då alle seremoniar vart avlyste som følgje av koronapandemien. Dermed skal òg fjorårets fredspris delast ut denne veka. Den gjekk til FNs matvareprogram, og direktør David Beasley får prisen på vegner av organisasjonen.

(©NPK)