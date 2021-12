FHI: Åttedobla smitte sidan oktober – størst auke blant barn

innenriks

I førre veke vart det registrert 26.271 smittetilfelle av covid-19 i Noreg, noko som er ein auke på 42 prosent frå veka før, ifølgje FHIs vekerapport.

Majoriteten av desse – 64 prosent – er under 40 år, og det er i aldersgruppa 6–12 år smitten har auka mest.

Samtidig har smitten gått ned blant personar over 80 år.

– Alvorleg covid-19 rammar no særleg eldre fullvaksinerte personar og middelaldrande uvaksinerte. Det er derfor avgjerande at uvaksinerte startar vaksinasjonen sin, og at personar over 65 år får oppfriskingsdosen sin, heiter det i rapporten.

Fleire uvaksinerte blir lagt inn og døyr

Sjukehusinnleggingar og dødsfall har samla sett dei siste vekene vore betydeleg høgare for uvaksinerte enn fullvaksinerte. Førre veke auka insidensen i begge grupper. Det er gitt ei sterk tilråding frå både nasjonalt og regionalt hald om at uvaksinerte bestiller vaksinetime.

– Blant personar 65 år og over er insidensen klart lågare i gruppene som har fått tre dosar. Det var ein nedgang i insidensen for fullvaksinerte over 65 år sist veke, truleg på grunn av oppfriskingsdosar, skriv FHI vidare om innleggingar.

Talet på nye koronainnleggingar og overføringar til intensivavdelingar er no omtrent på same nivå som i vår, skriv dei vidare.

Nye tiltak vil gi tid

FHI gjentek at omikronvarianten sannsynlegvis har større spreiingsevne enn deltavarianten, noko som kan føre til at epidemien kan bli vanskelegare å halde under kontroll, og dessutan at belastninga på helsetenesta kan auke.

Tysdag kunngjorde regjeringa nye nasjonale tiltak, mellom anna skjenkjestopp ved midnatt, og dessutan ei rekkje maksimaltal på arrangement.

I tillegg tilrår regjeringa at ein ikkje samlast meir enn ti personar i private heimar. Tiltaka trer i kraft ved midnatt onsdag kveld.

– Dette vil gi oss tid til å til å få vaksinert fleire eldre og skaffe kunnskapsgrunnlag for eventuelle endringar i strategien mot pandemien, heiter det.

Færre dødsfall

Samtidig har det vore ein liten nedgang i talet på vekevise dødsfall dei siste to vekene.

I førre veke vart det registrert 39 koronarelaterte dødsfall, men det er uvisst kor nyleg dødsfalla har skjedd, og det kan vere snakk om fleire etterregistreringar.

I førre veke var medianalderen 83 år for dei registrerte koronadødsfalla, og den yngste var 74 år og den eldste var 90 år.

