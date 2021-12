innenriks

Aust politidistrikt melde like før klokka 18.30 onsdag om at ein ATV med to personar hadde køyrt ut på Svarverudvegen.

– Førar stadfesta omkomme. Passasjer til legevakt for sjekk. Vegen stengt i påvente av undersøking på ulykkesstaden, opplyser politiet på Twitter.

Ifølgje politiet er den omkomne ein 19-åring frå Nes på Romerike.

(©NPK)