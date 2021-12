Årets søkjeord hos Google sterkt prega av fotball

innenriks

Kvart år offentleggjer Google årets søkjetrendar hos nordmenn – kva vi googlar mest samanlikna med i fjor.

Hendingane i 2021 prega søkjelista, og EM 2021 står heilt øvst – altså europameisterskapet i fotball for menn som gjekk av stabelen i sommar, etter å ha vorte utsett eit år på grunn av koronapandemien.

– Sport og underhaldning toppar lista over årets søkjeord. Sidan lista fortel oss kva søk som utmerker seg samanlikna med året før, kan det nok tenkjast at fråværet av mange store sportsevenement i fjor har ført til at desse søka slo ekstra sterkt ut i år, seier kommunikasjonssjef i Google Noreg, Sondre Ronander, i ein kommentar til tala.

Også fotballspelaren Christian Eriksen, som fekk mykje merksemd og støtte då han kollapsa på fotballbanen under ein kamp mellom landslaget hans Danmark og Finland, er med på lista på ein femteplass.

Fotball tok fem av ti topplasseringar

Det var hjartestans som var grunnen til kollapsen, og mange bekymra TV-sjåarar vart vitne til dramaet som oppstod på banen i København. Heldigvis gjekk det bra med Eriksen, men hendinga prega naturleg nok resten av EM-sluttspelet og var nok ein grunn til at mange nordmenn googla namnet til midtbanespelaren i 2021.

Tema relatert til herrefotball får fem av dei ti topplassa på årets søkjetrender. I tillegg til EM og Christian Eriksen, finn vi Premier League på ein andreplass, og fotballaget Manchester United på ein sjetteplass. Sistnemnde har fått mykje merksemd i Noreg på grunn av Ole Gunnar Solskjær, som etter ein skuffande start på sesongen mista trenarjobben i klubben i november.

Også VGs sportsteneste VG Live, som gir fortløpande oppdateringar under sportsarrangement som til dømes fotballkampar, var høgt oppe på lista på ein tredjeplass.

Squid Game og Nordre Follo

TV-serien Squid Game på Netflix vart raskt populær då han vart sleppt på strøymetenesta, noko fjerdeplassen på lista over søkjeord speglar.

Kommunen Nordre Follo på Austlandet er på ein niandeplass på lista, truleg på grunn av merksemd rundt utbrotet av den muterte alfavarianten av koronaviruset heilt på byrjinga av året. Kommunen innførte strenge smitteverntiltak, mellom anna stengde skular og barnehagar.

Mange søkte òg etter «GME stock». GME er forkortinga for Gamestop-aksjen, som hadde ein eventyrleg vekst i starten av året etter at mange småspararar investerte i aksjen, samtidig som fleire store oppkjøpsfond hadde vedda på at han skulle falle i verdi.

«Kva er Stortinget?»

I kategoriane for søkjetrendar som byrjar med «kva er …» og «korleis» kom stortingsvalet i september høgt opp. Mellom anna har nordmenn lurt på «kva er sperregrensa», «kva er parlamentarisme», «kva er demokrati» og «kva er Stortinget» – i tillegg til å spørje «korleis stemme».

– Folk bruker Google Søk til å finne nyttig og relevant informasjon, til dømes i samband med viktige storhendingar. Vi ser at spørsmål knytt til valet toppar listene over dei mest stilte, seier Ronander.

På lista over nordmenn som er meir søkte opp i 2021 enn i 2020, er artisten Matoma øvst på lista. Men politikken pregar òg her – statsminister Jonas Gahr Støre kjem på ein femteplass, medan nyleg avgåtte stortingspresident Eva Kristin Hansen ligg på sjuande.

