Ulovlege og farlege produkt blir selde i nettbutikkar

innenriks

Miljødirektoratet har kontrollert 102 EE-produkt, leiketøy og sports- og fritidsartiklar handla inn frå norske og utanlandske nettbutikkar som marknadsfører mot Noreg.

28 prosent av dei kontrollerte produkta inneheldt for mykje helse- og miljøskadelege stoff – og er derfor forbodne å selje.

Produkta, som no er trekte frå marknaden, inneheld miljøskadelege stoff som ikkje blir brotne ned, og som derfor kan hope seg opp i levande organismar.

Dei har òg funne helseskadelege stoff som i verste fall er kreftframkallande, hormonforstyrrande eller som kan gi fosterskadar og skade forplantningsevna.

– Funna bekymrar oss, fordi det tyder på at verksemdene ikkje gjer ein god nok jobb for å avdekkje ulovlege produkt sjølv, seier Mathieu Veulemans, seksjonsleiar for produkttilsyn i Miljødirektoratet.

– Nettbutikkar som importerer og sel produkt, har eit stort og lovpålagt ansvar. Det er viktig at verksemdene er klar over dette. Forbrukarar skal vere trygge på at produkta dei kjøpar ikkje inneheld helse- og miljøskadelege stoff, seier Veulemans.

