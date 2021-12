Tidlegare oljefondssjef Yngve Slyngstad får Aker-toppjobb

innenriks

I ei børsmelding opplyser selskapet at Slyngstad (59) får ansvaret for å byggje og utvikle aktiv kapitalforvaltning til å bli eit nytt verksemdsområde i Aker, sidestilt med dei eksisterande industrielle verksemdene til selskapet.

– Yngve Slyngstad er ein einar innanfor aktiv kapitalforvaltning, med imponerande resultat. Vi er glade for at Yngve har takka ja til å ta totalansvaret, og vi blir inspirerte av ambisjonane hans, seier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker og konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons i ein felles uttale.

Det var i Akers kvartalsrapport 5. november at aktiv kapitalforvaltning vart lansert som eit nytt verksemdsområde i konsernet.

Tiltrer i mars

Slyngstad tiltrer stillinga 1. mars 2022. Leiinga i AAM skal vere lokalisert på Fornebu, og Aker opplyser at det blir planlagt å etablere kontor i finanssenter i Asia, Europa og USA.

I børsmeldinga frå Aker seier Slyngstad at god avkasting for investorar i åra som kjem, først og fremst vil oppnåast ved å kople den finansielle kapitalen nærare industriell kompetanse.

– Moglegheita for å levere kapitalforvaltning med høg langsiktig avkasting vil vere betre med ein base i industriell kunnskap. Aker er gjennom selskapa sine Noregs største og viktigaste industrielle kompetansemiljø. Eg ser fram til å leie arbeidet med å byggje og utvikle AAM til å bli ein global organisasjon som leverer investeringsstrategiar basert på djup industriell innsikt, seier han.

Verdiane meir enn hundredobla

Yngve Slyngstad er utdanna siviløkonom og har jobba i Noregs Bank Investment Management (NBIM eller Oljefondet) sidan 1998. Han var administrerande direktør for Oljefondet frå 1. januar 2008 til 1. september 2020. Han overtok stillinga etter Knut Kjær og gav stafettpinnen vidare til Nicolai Tangen.

I ei pressemelding frå Oljefondet seier Slyngstad at han har vore utruleg heldig som har fått vere med å byggje opp Oljefondet.

– Verdiane har meir enn hundredobla seg sidan vi starta forvaltningsorganisasjonen i 1998. Fondet vil bli ståande som eit av dei viktigaste fundamenta for samfunnet som vår generasjon fekk lagt ned, seier Slyngstad.

Tonga: – Enormt takksamt

Den nye oljefondssjefen Nicolai Tangen meiner at forgjengaren hans har vore ekstremt viktig for utviklinga av fondet. Han er glad for at Slyngstad no blir verande i Noreg.

– Eg er enormt takksam for at han heldt fram i fondet etter at han fråtredde som leiar og sørgde for kompetanseoverføring og rettleiing til meg. Det er fantastisk at han skal bli verande i Noreg for å berike kapitalforvaltningsmiljøet basert her, seier Tangen.

