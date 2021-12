Strenge avgrensingar for ambulansehelikopter etter hendingar i Troms og Brønnøy

innenriks

Stiftinga Norsk Luftambulanse opplyser i ei pressemelding at avgrensingane rammar seks av basane til Norsk Luftambulanse Helikopter i Lørenskog, Arendal, Bergen, Trondheim, Brønnøysund og Kirkenes.

Airbus Helicopters har vedteke at det ikkje skal flygast i fallande eller blåsande snø, eller med temperaturar under 5 grader og synleg fukt. Synleg fukt blir definert som snø, sludd, is eller tåke/skyer som reduserer sikta under 800 meter.

Det var i slutten av førre månad eit ambulansehelikopter mista motorkrafta og måtte naudlande på berre få sekund i myra midt i skogen i Sør-Troms.

Ifølgje Nordlys har operatøren Norsk Luftambulanse AS kalla hendinga for ei kontrollert landing, men Havarikommisjonen har i ettertid valt å avgrense slike hendingar og omtaler ho som alvorleg.

