– No er situasjonen med smitte så alvorleg at vi må setje inn nye tiltak for å halde kontroll med pandemien, sa statsministeren på ein pressekonferanse tysdag kveld.

– Faren for å overbelaste helsetenesta, og spreiinga av den nye omikronvarianten gjer det nødvendig med nye, strengare tiltak, sa han vidare.

Han understreka at vi framleis veit lite om omikron, men at mykje tyder på at han er meir smittsam enn tidlegare variantar.