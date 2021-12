Sona 428 dagar i varetekt – vart dømd til 60 dagars fengsling

innenriks

Mannen det gjeld, vart måndag dømd til 60 dagars fengsel for fridomskrenking i samband med eit innbrot i Arendal i fjor haust, skriv Rett24. Han hadde sete varetektsfengsla i 428 dagar.

I tingretten vart mannen òg dømd for medverknad til drapsforsøk. Han fekk då ei straff på tre års fengsel.

– Av og til lèt domstolane etter seg det inntrykket at det er heilt greitt å vere fråteken fridomen i fengsel i månadsvis berre det er 51 prosent sannsynleg at ein er skuldig, seier Elden til Rett24.

Mannen vart sitjande varetektsfengsla på gjentakingsfare. Forsvararen hans oppførte i fengslingsvedtaka at det var stor moglegheit for at han ville bli frifunnen for medverknad til drapsforsøk og dermed stor fare for oversoning.

– Det er utruleg at alle domstolane, sjølv Høgsterett, ser bort frå det grunnleggjande spørsmålet om styrken til bevisa når dei vurderer om det er fare for oversoning, seier Elden.

