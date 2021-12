Riksrevisjonen fann meir hemmeleghald i staten

innenriks

For fire år sidan undersøkte Riksrevisjonen korleis det stod til med arkivering og journalføring i departement og statlege etatar. Då dei ville sjekke i år om det var noka betring å spore, fann dei i staden at forholda hadde vorte verre. I sum er funna sterkt kritikkverdige, lyder konklusjonen.

– Resultatet av oppfølginga er nedslåande. I nokre verksemder har det vorte verre sidan sist. Her må det ryddast opp i rutinar, praksis og kultur. Manglande openheit er sjølve oppskrifta på svekt tillit til staten, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Sentrale dokument gøymde bort

Det planlagde salet av Bergen Engines er blant sakene som er undersøkte. Det vakte stort oppstuss då Bergens Tidende avdekte at russiske aktørar var i ferd med å kjøpe opp selskapet, som mellom anna leverer teknologi til Forsvaret. Det heile enda med ei høyring i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Riksrevisjonens gjennomgang viser at:

* sentrale dokument ikkje vart arkiverte og journalførte, eller at dei vart journalførte seint eller etter at saka var avgjord

* mange dokument har inkjeseiande titlar eller er gøymt på stader som ikkje blir viste i postjournalen

* i Justis- og beredskapsdepartementet er delar av korrespondansen med andre departement feilaktig arkivert som gradert. Då er dokumenta svært vanskelege å finne.

* krav om innsyn i Utanriksdepartementets dokument vart behandla seint. Det same er krav om grunngivingar for avslag.

– Store manglar

Det har òg svikta i andre enkeltsaker, som handteringa av koronapandemien, Forsvarets NH90-helikopter og Det internasjonale pengefondet. Riksrevisjonen beskriv det som «store manglar» ved journalføring og arkivering.

– Dette fører til mindre offentleg debatt, medråderett og demokratisk innsyn og kontroll i desse sakene. Det er sterkt kritikkverdig, seier Foss.

Som hovudregel skal offentlege verksemder ikkje bandleggje dokument frå innsyn på førehand. Likevel har praksisen auka frå 25 prosent i 2015 til 29 prosent i 2020 for statlege verksemder samla.

Koronakommisjonen har allereie påpeika at sentral skriftleg dokumentasjon mangla i viktige delar av avgjerdsprosessen då Noreg stengde ned. Ein sentral del av samspelet mellom regjeringa og Stortinget under den største krisa i moderne tid er dermed ikkje dokumentert, konkluderte kommisjonen.

Presseforbundet vil ha sanksjonar

Svikten viser at det er nødvendig å innføre sanksjonar for grove brot på offentleglova, meiner Norsk Presseforbund.

– Det er straffbart å bryte teieplikta. Det burde få konsekvensar å bryte det grunnlovfesta offentlegheitsprinsippet òg, seier generalsekretær Elin Floberghagen.

Ho spør òg etter eit felles, nasjonalt klageorgan for brot på offentleglova og arkivlova.

Også Raudt meiner brot på offentleglova må få konsekvensar. Seher Aydar, som sit i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, seier det er på tide å innføre bøter for brot på reglar om openheit.

– Retten til å kikke makthavarane i korta er ikkje abstrakte prinsipp. Når reglane som er laga for å kunne etterprøve makthavarane avgjerder, blir brotne kan det få drastiske konsekvensar både for demokratiet og for livet til enkeltpersonar, seier ho.

Justisdepartementet får særleg kritikk

Justis- og beredskapsdepartementet får ei særleg påpakning frå Riksrevisjonen. Departementet har i lita grad følgt opp tilrådingane frå førre undersøking som gjekk på betre etterleving av prinsippa i lova, og dessutan krav til journalføring og innsyn. Departementet svarer at dei har sett i gang opplæring og rettleiing internt, men Riksrevisjonen meiner dette ikkje er godt nok.

– Vi meiner den avgrensa oppfølginga til departementet er sterkt kritikkverdig, heiter det i rapporten.

