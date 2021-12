Riksrevisjonen: Fleire bistandsfond har svake resultat – UD følgjer ikkje godt nok med

innenriks

Stadig meir bistand blir gitt via multilaterale aktørar og fond. I fjor gav Noreg 5 milliardar kroner til Verdsbanken, og av desse vart 4 milliardar kroner kanaliserte gjennom fond.

Men bistand gjennom fond bidreg ikkje nødvendigvis til å nå Noregs utanrikspolitiske mål, ifølgje undersøkingar som Riksrevisjonen har gjennomført. Nokre av funna er:

* Fleire fond kan ikkje dokumentere at bistanden når menneska dei er meint for.

* Også mellom- og høginntektsland får bistand via fond.

* Betydelege kostnader går med til administrasjon og drift.

* Det er uvisst om bistanden er kostnadseffektiv.

– Manglar strategi

Riksrevisjonen meiner Utanriksdepartementet (UD) ikkje har ein heilskapleg og langsiktig strategi. Dei meiner UD må skaffe seg betre kunnskap og sørgje for tettare oppfølging av fonda.

– Utanriksdepartementet og Norad skal sørgje for at bistanden Noreg gir, faktisk kjem fram til dei som treng det mest. Det er viktig for å sikre tillit til at pengane blir brukt slik dei er meint – nemleg til å gi fattige menneske fleire moglegheiter og eit betre liv, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Verdsbanken forvaltar mange fond. Noreg støttar 70 av dei innan område som helse, klima og jobbskaping.

I rapporten slår Riksrevisjonen fast at UD ikkje har nok merksemd på kva bistand kostar. UD meiner at bistand gjennom fond er kostnadseffektivt, men det finst få døme på at departementet eller Norad faktisk har rekna på det, ifølgje rapporten.

Svake resultat

Riksrevisjonen påpeikar òg at fleire fond ikkje kan vise til resultat på bakken og viser til døme som klimafondet SREP, kunnskapsfonda CGAP og Jobs Umbrella.

* Klimafondet gir fattige land støtte til investeringar i fornybar energi. Noreg har gitt 802 millionar kroner sidan oppstarten i 2008. Etter 13 år har fondet så vidt byrja å gi ut resultat, og i desember i fjor var berre 23 prosent av midla til fondet utbetalt.

* Kunnskapsfonda CGAP jobbar med å sørgje for finansielle tenester, som digitale betalingsløysingar, for fattige menneske. Noreg har støtta fondet sidan 1995. Norad meiner bistanden er viktig, men seier samtidig at det er vanskeleg å måle nøyaktig nytteverdi. Fondet seier sjølv at det er uklart om arbeidet bidreg til forbetringar for målgruppa.

– Anteke nytteverdi er ikkje eit godt måleparameter. Utanriksdepartementet og Norad må dokumentere reelle resultat av denne bistanden, men det kan dei ikkje. Det er svært uheldig, påpeikar Foss.

– Mykje til administrasjon og drift

Riksrevisjonen meiner òg det er svært uheldig å finne at ein betydeleg del av bistandspengane går til administrasjon og drift. Heller ikkje her har UD og Norad følgt godt nok opp, finn undersøkinga.

Eitt døme er utdanningsfondet GPE og prosjekta deira med utdanningssektoren i Uganda. Frå Norad som givar og fram til sluttbrukaren, er det fire administrative ledd som tek betalt.

– Høge kostnader til administrasjon og drift er dessverre ei kjend problemstilling innan bistand, og konsekvensen er mindre pengar til dei som treng det. Utanriksdepartementet og Norad må få betre oversikt over desse kostnadene, seier Foss.

Tvinnereim forsvarer bruk av fond

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) skriv i tilsvaret at departementet vil bruke Riksrevisjonens funn og tilrådingar til å jobbe vidare med.

Ho viser til at Noreg har redusert talet på fond frå 130 til 70 dei siste åra. Verdsbanken jobbar saman med fleire givarar – mellom anna Noreg – med å gjennomføre ei fondsreform.

Samtidig understrekar ho at Verdsbanken gjennomgåande kjem svært godt ut av evalueringar av bistandseffektivitet og resultat.

– Dette er ein viktig grunn til at Noreg går inn i fond i Verdsbanken, skriv ho. Tvinnereim føyer til at multilateralt samarbeid òg er langt meir effektivt for mottakarlanda, som elles måtte stelle seg til mange givarland med eigne dagsordenar og rapporteringskrav.

– Dette aukar gjennomføringsevna i mottakarlanda, som vi er avhengige av for at bistanden skal gi gode resultat, heiter det i tilsvaret.

(©NPK)