Mann utanfor livsfare etter valdshending i Sarpsborg

innenriks

Det stadfestar politiet overfor Sarpsborg Arbeiderblad.

– Dei siste rapportane vi har fått, går på at han er stabil og utanfor livsfare, seier politiadvokat Benedicte Granrud til avisa.

Valdshendinga fann stad like før klokka 5 søndag morgon. Ei gruppe på 10–15 personar var på staden då knivstikkinga skjedde på ein parkeringsplass ved Sparta Amfi. Bakgrunnen skal ha vore ein krangel som oppstod på ein utestad på laurdagskvelden.

To menn er sikta for drapsforsøk eller medverknad. Politiet ser ikkje bort frå at fleire kan bli arresterte i saka.

Måndag vart ein mann fødd i 1999 varetektsfengsla i to veker. Han skal ha erkjent å ha stukke fornærma med kniv, men hevdar det skjedde i nødverje.

Ein annan mann fødd i 1993 skal òg ha vore sentral i krangelen på utestaden. Politiet vil onsdag be om at han blir varetektsfengsla. Han vart òg skadd i hendinga, men skadane var ikkje alvorlege, og han vart måndag skriven ut av sjukehuset.

(©NPK)