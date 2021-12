Mann dømt til elleve års fengsel for fleire hundre overgrep

innenriks

Det er to år meir enn i dommen frå dåverande Stavanger tingrett, skriv Stavanger Aftenblad.

I tillegg skal mannen betale over 2 millionar kroner i ulike former for erstatning til dei to fornærma.

Overgrepa til mannen vart oppdaga i samband med eit beslag som vart gjort på ei datamaskin i Oslo i 2014. Der vart det funne bilete av ein av dei fornærma gutane, der han hadde på seg eit spesielt smykke knytt til eit pedofilt nettverk.

Vinteren 2019 var denne guten i avhøyr hos politiet, og fortalde at mannen hadde utsett han for overgrep frå 10-11-årsalderen. 43-åringen vart så arrestert og erkjende seksuelle handlingar med både denne guten og ein annan gut, men ikkje før dei hadde fylt 16 år.

Han skal ha forgripe seg minst hundre gonger mot ein av gutane før han fylte 14 år, og ytterlegare fleire hundre gonger i åra etterpå.

Overgrepa skal ha byrja tidleg på 2000-talet. Lagmannsretten valde å trekkje eitt år frå straffa nettopp på grunn av tida som har gått sidan overgrepa skjedde.

