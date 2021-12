Krimteknikarar undersøkjer branntomta i Svelvik tysdag morgon

innenriks

– Vi startar sannsynlegvis i 9-tida. Vi ventar til det blir ordentleg lyst og må få sikra branntomta best mogleg, seier politistasjonssjef Øyvind Aas i Drammen til NTB.

Etterforskarar frå Søraust politidistrikt skal undersøkje brannstaden med bistand frå Kripos.

– Målet er å finne dei som vi meiner har vore i huset, seier Aas.

Ventar på maskiner

Politiet ventar mellom anna på maskinar som skal fjerne materiale frå staden sånn at politiet kan ta seg inn. Dei håpar òg på å finne årsaka til at det braut ut brann.

– Det er eit veldig krevjande arbeid, særleg når det er så nedbrent som det er her.

Huset har brunne ned til grunnen, og det som ikkje er teke av flammane, har rasa saman. Politiet er førebudd på å jobbe på staden i fleire dagar.

– Vi held på så lenge vi kan og kan nok måtte halde fram vidare i dagane som kjem. Det er eit mødesamt arbeid, seier Aas.

Rundspørjing i nabolaget

Måndag gjennomførte politiet ei rundspørjing i nabolaget. Mellom anna ønskte dei opplysningar om korleis huset såg ut innvendig før det brann.

– Det er viktig for dei som skal inn og undersøkje. All informasjon er til hjelp for å finne ut kva som har skjedd, seier Aas.

Ein familie på to vaksne og to mindreårige barn er sakna etter at eit trehus brann ned til grunnen i Svelvik natt til måndag. Éin av dei sakna var tilsett i brannvesenet i Drammen. Det er sett krisestab i Drammen brannvesen og sett i verk tiltak på skulen dei to barna gjekk på.

