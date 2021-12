Guldvog: Sjukefråværet i helsevesenet kan gå utover samfunnstryggleiken

innenriks

– Derfor er det nødvendig å skru til nokre ekstra hakk, seier Guldvog til VG.

Ein del av grunnen er at færre av dei som blir smitta av koronaviruset, no blir innlagt på sjukehus, men dei som blir innlagde, treng no ressurskrevjande intensivbehandling. I tillegg har sjukefråværet i helsetenesta aldri vore høgare enn i tredje kvartal i år.

– Framleis auke av sjukefråværet kan få konsekvensar for samfunnstryggleiken og viktige sektorars evne til å levere nødvendige tenester til befolkninga, seier Guldvog.

