Fleire Oslo-apotek utselde for medisinske munnbind, men hyllene blir fylte fort

Kommunikasjonssjef Kjersti Solberg Ofstad i Apotek 1 seier til Avisa Oslo at salet av munnbind har auka eksepsjonelt sidan dei nye koronatilrådingane kom. Salet firedobla seg frå oktober til november.

– Førebels får vi gode forsyningar. Det kan hende at enkeltapotek er utselde, men vi jobbar med å fylle hyllene fortløpande, seier ho.

Ifølgje avisa er over 40 av apoteka til Vitus apotek i Oslo tomme, ifølgje nettlager-statusen på nettsidene til kjeda.

– Nokre apotek, og dessutan nettapoteket har vore utselt i korte periodar, seier pressetalsperson for NMD/Vitusapotek, Ann Brita Grøndahl, som understrekar at det er veldig stor etterspurnad no.

Begge apotekkjedene understrekar at dei får inn munnbind fortløpande, og at hyllene blir fylte etter kvart.

