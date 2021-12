Fem og eit halvt års fengsel for grovt koronabedrageri

innenriks

Oslo tingrett fann mannen i 30-åra skuldig i medverknad til grovt bedrageri av 9,8 millionar kroner og forsøk på grovt bedrageri av 7 millionar til kroner.

Han er òg dømd til å betale erstatning til Nav med 9,9 millionar kroner.

– Skatteetaten og Nav oppdaga sommaren 2020 at fleire føretak rapporterte mange personar som arbeidstakarar rett før dei same personane vart permitterte og det vart sendt inn krav om stønad ved permittering. Eitt stort fleirtal av personane rapporterte tilbake til Nav at arbeidsforholda ikkje var reelle, skriv politiadvokat Helge Vigerust i ei oppsummering.

– Saka har avdekt eit nettverk av personar som har hjelpt på ulike måtar, mellom anna med personopplysningar, føretak og bankkontoar.