To koronadødsfall i Larvik

– Dette er pasientar som var veldig sjuke frå tidlegare av andre sjukdommar, fortalde kommunalsjef Guro Winsvold på eit møte mellom Østlands-Posten og beredskapsgruppa i Larvik kommune måndag ettermiddag.

Winswold la til at begge pasientane var eldre personar, men ville elles ikkje gi fleire opplysningar om dei to dødsfalla.

– Vi har hatt mykje smitte ved helsehuset den siste tida. Totalt har 10 pasientar vore smitta med korona, og fem av dei tilsette har vore smitta, seier ho.

Winsvold kunne under møtet likevel fortelje at det ikkje har komme nye smittetilfelle dei siste dagane og at dei no har oversikt over situasjonen etter at det vart sett inn fleire tiltak.

