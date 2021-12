Omsetningsfall i utelivet i helga – NHO og Virke vil ha nasjonal kompensasjonsordning raskt

innenriks

Tal frå BankAxept og Vipps viser at barar over heile Noreg hadde samla sett heile 30 prosent lågare omsetning og 33 prosent nedgang i talet på transaksjonar med BankAxept-kort fredag og laurdag målt mot førre helg.

Restaurantane hadde 14 prosent lågare omsetning og 20 prosent færre Bankaxept-transaksjonar.

– I eit normalår ville vi mest sannsynleg sett ein auke denne helga i både omsetning og talet på transaksjonar. Derfor er det leitt for utelivsbransjen at utviklinga går i motsett retning, seier kommersiell leiar Vegar Heir i Vipps i ei pressemelding.

NHO: Hastar med nasjonal kompensasjonsordning

NHO-sjef Ole Erik Almlid seier til NTB at dette illustrerer kva medlemsbedriftene deira no melder inn til dei. Han meiner at det no hastar å få på plass ei nasjonal kompensasjonsordning.

– Det kjem avbestillingar over alt i ein avgjerande sesong for ein bransje som allereie har vore hardt ramma av pandemien, seier Almlid.

Regjeringa innførte torsdag førre veke ei rekkje koronatiltak. For stader med skjenkjeløyve inneber det mellom anna krav om sitjeplassar, bordservering av alkohol og plikt om registrering av gjester.

Det påverka truleg omsetninga i serveringsbransjen denne helga. Fleire bedrifter har òg den siste veka valt å avlyse juleborda sine som følgje av omikronsmitten og restriksjonane frå styresmaktene.

Men kommunal ordning er uføreseieleg

NHO-sjefen ber regjeringa om ei tydeleg forplikting om at styresmaktene vil kompensere nasjonalt når bedriftene ikkje kan drive normalt på grunn av smitteverntiltak. Fredag møtte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) partane i arbeidslivet, men det kom ikkje noko «ja» til ei nasjonal kompensasjonsordning frå munnen til statsråden.

Vestre sa at han meiner dei ordningane som allereie er på plass – vidareføring av økonomisk støtte til kulturliv, idrett og frivillig innsats, og dessutan den kommunale kompensasjonsordninga på 200 millionar kroner ut året, er tilstrekkeleg i dagens situasjon.

– Den kommunale ordninga regjeringa viser til, er altfor uføreseieleg. Ho blir administrert på ulikt vis i kommunane, er ikkje transparent, og har innslag av skjønn. Vi treng ei nasjonal kompensasjonsordning, seier Almlid.

Virke: Ordning må ikkje stille vilkår om faktisk nedstenging

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen meiner tala frå helga viser alvoret i situasjonen. Virke er redde for at dette i verste fall kan føre til at folk mistar jobbane sine.

– For dei det gjeld, er det krise, og mange fryktar konkursar, seier han.

Virke meiner at det er viktig at restaurantar og serveringsstader framleis kan halde ope med dei smitteverntiltaka som gjeld, men at dei må ha føreseielegheit.

– Regjeringa fråskriv seg ansvaret for smitteverntiltaka som er innførte ved å vise til kommunane og lokale støtteordningar. Vi ønskjer ei nasjonal ordning fordi den kommunale ikkje treffer, seier Horneland Kristensen.

– Den nye ordninga må ikkje stille som vilkår at omsetningsfall skal komme av faktisk nedstenging frå styresmaktenes side fordi styresmaktene påverkar etterspurnaden gjennom tiltak og råda dei gir, seier han vidare.

