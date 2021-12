innenriks

– Kripos skal hjelpe oss med krimtekniske undersøkingar tysdag. Dei har høgast kompetanse, og vi er glade for det, seier politistasjonssjef Øyvind Aas i Drammen til Drammens Tidende.

Ein familie på to vaksne og to barn er sakna som følgje av brannen. Ein av dei sakna er ein brannkonstabel, og det er sett krisestab i Drammen brannvesen. Det er i tillegg sett i verk tiltak på skulen dei to barna gjekk på.

