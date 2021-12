Kjerkol varslar nye nasjonale tiltak tysdag

innenriks

– Vi jobbar no for fullt med kraftigare tiltak som vil bli presentert i morgon, seier Kjerkol i ein skriftleg kommentar til NTB.

Ho viser til at Noreg er ramma av eit pågåande utbrot med deltavarianten av koronaviruset, og at vi no òg har fått omikronvarianten på toppen av dette.

Vil merke tiltaka i kvardagen

– Vi må sørgje for at helsetenesta ikkje blir overbelasta og at folk får den helsehjelpa dei treng. Det gjeld òg pasientar som er sjuke av andre grunnar, seier Kjerkol.

Helseministeren valde først å informere NRK om dei planlagde tiltaka, som mellom anna skal avgrense kontakten mellom folk.

– Det blir tiltak vi vil merke i kvardagen vår, seier helseministeren til kanalen.

Helseministeren sat måndag ettermiddag i eit møte med kommunane om handteringa av pandemien og tiltaksbehov.

Fekk innspel frå statsforvaltarane

– Eg har i dag hatt møte med statsforvaltarane om situasjonen i kommunane og fått innspel til kva tiltak dei meiner vil treffe best i regionen sin, seier ho til NTB.

Smittetala i Noreg er rekordhøge, og stadig fleire blir smitta av omikronvarianten. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har tidlegare sagt at ho er bekymra for utviklinga, og ville tidlegare måndag ikkje sjå bort frå strengare tiltak i løpet av veka.

Det siste døgnet er det registrert 2.576 koronasmitta i Noreg. Måndag var 295 koronasmitta pasientar innlagde på sjukehus i Noreg. Talet på koronapasientar nærmar seg no veldig toppen i vår. 7. april var det 307 koronapasientar innlagde på sjukehusa.

