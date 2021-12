Helsedirektoratet og FHI har jobba intensivt i helga med nye forslag til regjeringa

innenriks

– Vi har jobba intensivt saman med FHI i helga med moglege forslag til regjeringa, basert på dagens situasjonsforståing og erfaringane vi har med ulike tiltak så langt i pandemien, seier Nakstad til NTB.

Han fortel at det er lagt planar for ulike scenario for både delta- og omikronvarianten, både regionalt og nasjonalt.

– Detaljane i dette kan vi ikkje kommentere før regjeringa har behandla det. Alle partar jobbar så raskt som mogleg med dette i dag, legg Nakstad til.

Tidlegare måndag sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG at ho er bekymra og ikkje ser bort frå at det kan komme strengare koronatiltak denne veka. Samtidig understreka ho at det er kontroll på pandemien i Noreg, men at det no har komme fleire utbrot med mistanke om omikron.

I tillegg til utbrotet i samband med eit julebord på Aker Brygge 26. november, er det mistanke om at ein elev ved Steinerskolen i Vestre Aker i Oslo er omikronsmitta. Det er òg mistanke om omikronsmitte etter eit julebord i Sør-Odal 27. november og etter ein konferanse på Lysebu 29. og 30. november.

Nakstad seier til NTB at det er eit klart mål å behalde kontrollen på pandemien, det vil seie å unngå at helsetenesta blir overbelasta gjennom vinteren.

– For å klare det, må vi få ned smittepresset av deltavarianten og hindre omikronvarianten i å spreie seg for mykje inntil vi kjenner han betre, seier han.

– Det er svært krevjande, men vi har ikkje så mykje anna val enn å få det til, legg han til.

