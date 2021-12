Fire menneske ikkje gjort greie for etter kraftig brann i Drammen

innenriks

– Det er fire personar som per no ikkje er gjort greie for, seier politistasjonssjef ved Drammen politistasjon Øyvind Aas i ei pressemelding like før klokka 8 måndag morgon.

Aas seier at det er for tidleg å seie noko om mogleg årsak til brannen.

– Viss fire personar har omkomme i brannen, så er dette er ei djupt tragisk hending. Leiing og kriseteamet i Drammen kommune er varsla og er i gang med å setje i verk nødvendige tiltak, seier han.

Dei næraste pårørande har vorte varsla om brannen, men politiet jobbar med å få varsla pårørande som bur andre stader i landet.

Til TV 2 seier operasjonsleiar Jan Kristian Jonsrud i Søraust politidistrikt at politiet har indikasjonar på at dei fire var heime då det brann.

Politiet melde om brannen klokka 2.27 natt til måndag. I 3.30-tida opplyste politiet at det var ein kraftig brann. To timar seinare hadde huset brunne ned. Politiet hadde då varsla Drammen kommunes kriseteam.

I 7-tida var det framleis for varmt til å gå inn i ruinane.

– Det har vore ei kraftig varmeutvikling, og det er enno for tidleg å gå inn i branntomta, seier Johnsrud til Drammens Tidende.

– Vi er orientert om kva som har hendt. Politiet handterer saka utover dagen, men kommunen vil så klart hjelpe der det er behov. Det er viktig at vi varetek dei som har behov for det, seier ordførar i Drammen, Monica Myrvold Berg til Drammens Tidende.