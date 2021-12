FHI: Samansett årsak til overrepresentasjon av koronasmitta i nokre innvandrargrupper

innenriks

– Dette har bekymra oss, og vi har prøvd å få meir kunnskap om kvifor det har vore slik, seier Thor Indseth, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) og redaktør for rapporten.

Han understrekar at det er avgjerande at resultata frå rapporten blir brukte til å byggje tillit mellom styresmaktene og innvandrarbefolkningane, og ikkje til å hengje ut enkeltgrupper eller gi nokon skulda for pandemien.

– Det vil i praksis vere å leggje skulda på dei som blir ramma hardast, og slik gi desse personane ei dobbel byrde – både sjukdomsbelastninga og skuldbelastninga. Rapporten viser at ei slik tolking er feil fordi årsakene er langt meir samansette, seier han.

Forskarane peikar på fleire årsaker

Rapporten klargjer ei rekkje forhold som kvar for seg har gitt ein beskjeden auka risiko, men som samla sett har gitt store skeivskapar, ifølgje Indseth.

– Dette har nok òg vorte forsterka ved at mange har følgt rådet frå styresmaktene om å avgrense den sosiale omgangen sin til dei næraste, som jo ofte er personar med same bakgrunn. Fordi smitten veks eksponentielt, kan derfor ein moderat auke i risiko gi ganske store utslag. Ein treng altså berre vere litt meir utsett for å få ei mykje større eksponering og overrepresentasjon, seier han.

Blant årsakene som blir peika på i rapporten, er at innvandrarar har vore busette i meir sentrale strøk, der smitten har vore høgare, og at fleire kan ha ei anna referanseramme for koronapandemien enn resten av befolkninga, mellom anna fordi dei følgjer med i andre mediekanalar.

Dessutan kan kommunikasjonsutfordringar ha gitt ei noko svakare etterleving av isolasjons- og karantenereglar, og mellom anna kan språkutfordringar og svakheiter i systema for tolkebestilling ha ført til forseinkingar i TISK-systemet.

– Det har sannsynlegvis vore ei noko svakare faktisk etterleving grunna tregleik i når råd er gitt og kor presist dei er forstått og oppfatta, heiter det vidare.

Sosioøkonomiske forhold som inntekt, utdanning og yrke, og buforhold som trongbuddheit og familiestorleik, har hatt ei moderat betydning, meiner FHI.

Uklart om ansvarsfordeling

Det er funne ei rekkje læringspunkt. Blant hovudpunkta er at kommunikasjon frå styresmaktene må vere enkel, tilpassa og målretta. Mellom anna bør språktilpassingar og gode tolke- og omsetjingstenester vere sentralt i pandemiberedskapen.

Svake norskferdigheiter og svak tilknyting til norsk arbeids- og samfunnsliv gir sårbarheit i ein pandemi, slår FHI fast. Det bør derfor leggjast større vekt på beredskap i tiltak for integrering.

– Det synest å ha vore uklarleikar i rolle- og ansvarsfordelinga mellom etatane som har ansvar for helse, og etatane som har ansvar for integrering. I somme tilfelle har dette ført til at nødvendig tilpassing av informasjon kom for seint eller ikkje vart utført, heiter det.

Rapporten er skriven i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning på oppdrag frå Arbeids- og sosialdepartementet.

