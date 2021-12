Dette åt vi i koronaåret 2020

innenriks

Rapporten tek mål av seg å følgje utviklinga i kosthaldet, og om folk følgjer rådet frå styresmaktene for å ete sunt. Men tala ber preg av at fjoråret langt frå var noko normalår. Nedstenginga gjorde at folk knapt åt ute på restaurant, kafé eller i kantina. Og grensehandelen stoppa opp.

– Tala frå 2020 er spennande fordi vi for første gong får sett på det totale forbruket i Noreg nesten utan grensehandel og utanlandsreiser, og med mange måltid laga og innteke innanfor dei fire veggene i huset, seier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.

– Men det gjer òg at det er litt vanskelegare å samanlikne med 2019 fordi estimat for grensehandel er usikre, seier ho.

Tala i rapporten baserer seg på kor mykje mat som vart importert og produsert her i landet. Dette blir kalla engrosforbruk. Så er tala delte på talet på innbyggjarar.

2,7 kilo meir ost

Skal vi tru desse tala, vart det mange brødskiver med ost på heimekontoret og heimeskulen under nedstenginga. I snitt åt kvar nordmann 2,7 kilo meir ost i fjor enn i 2019. Vi åt òg meir korn og sammale mjøl enn året før.

– Det er mogleg at fleire måltid heime har betydd meir brød, bakst og frukostblandingar, men det blir jo spekulasjonar, seier Granlund.

Uansett: Dersom vi et meir grovt brød og korn, er styresmaktene fornøgde. Det bidreg nemleg til å minske faren for livsstilssjukdommar som diabetes type 2, overvekt og hjarte- og karsjukdommar.

Kjøtt flatar ut

I perioden 2015–2019 har forbruket av kjøtt flata ut, etter å ha auka kraftig over tid, ifølgje Helsedirektoratet. Kvar nordmann åt i snitt 74,6 kilo kjøtt i fjor. Det er over 2 kilo meir enn året før, men styresmaktene trur det reelt sett var ein nedgang, når ein tek høgd for at det var lite grensehandel.

Helsestyresmaktene er ikkje så fornøgde med det høge kjøttforbruket, som verken er i tråd med råda for eit sunt kosthald eller målet om å gjere matforbruket vårt meir berekraftig.

Samtidig et vi mindre fisk no enn i 2015, medan målet til styresmaktene er at vi skal ete meir fisk. Fiskeforbruket delt på kvar innbyggjar var i fjor 31,9 kilo heil, ureinsa fisk. Rekna om til fiskefilet blir det berre 13,4 kilo.

For mykje feitt

Sukkerinntaket har falle mykje det siste tiåret. I 2010 fekk vi i oss 31 kilo sukker per person, medan i 2019 var talet nede i 24 kilo. I fjor var engrosforbruket 26 kilo, men styresmaktene reknar med at forbruket eigentleg var det same som året før, viss ein tek med grensehandel i utrekningane.

– Medan vi har hatt ein fin nedgang i sukkerforbruket over tid, er vi på staden kvil når det gjeld metta feitt – altså feitt du til dømes finn mykje av i feite meieriprodukt og kjøtt, seier Granlund.

I perioden 2010–2020 har feittinnhaldet i kosten auka frå 35 til 37 prosent av energiinnhaldet (energiprosent). Metta feittsyrer utgjorde 15 prosent av energiinnhaldet i maten i 2020.

Granlund meiner matbransjen og styresmaktene må samarbeide for å nå målet om å få ned feittinnhaldet i maten.

– Høgt inntak av metta feitt er ein av dei viktigaste risikofaktorane for utvikling av hjarte- og karsjukdommar.

Meir grønsaker

Det positive er at vi blir stadig flinkare til å ete grønsaker. Forbruket har auka med 12 prosent i dei ti åra frå 2010. Frå 2019 til 2020 har forbruket av grønsaker gått litt opp, og forbruket av frukt og bær gått litt ned.

Rapporten tyder òg på at vi et mindre pommes frites og potetgull no enn for ti år sidan. Forbruket av rein matpotet auka med over 6 kilo frå 2019 til 2020. Men rapporten påpeikar at poteter er lagringsvare, og at det kan oppstå svingingar i engrosforbruket frå år til år.

