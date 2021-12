DSB stansar sal av freistande julepynt: Barn kan tru det er ekte godteri

innenriks

Det skjer etter at Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) har gjennomført ein marknadskontroll etter å ha fått bekymringsmeldingar frå forbrukarar.

– Fleire av produkta på marknaden har ei form, lukt, utsjånad, farge og storleik som gjer at særleg barn kan tru at desse produkta kan etast. Spesiell risiko er det for barn under tre år, då dei i denne aldersgruppa gjerne puttar ting i munnen, skriv DSB i ei pressemelding.

Dette kan utgjere ein fare for kveling, i tillegg til at fleire av produkta kan vere laga av giftige materiale.

No har DSB stansa omsetninga av slike produkt i Noreg, men dei åtvarar samtidig om at det framleis kan vere fleire freistande «julegodteri» på marknaden.

– DSB oppmodar foreldre og andre vaksne til å passe på at små barn ikkje får tilgang til slike produkt. Vêr òg merksame på at desse produkta blir selde på internasjonale nettsider som kan gi inntrykk av å vere norske nettsider, skriv direktoratet.

