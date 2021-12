Byråd Valhammer II konstituert i Bergen

innenriks

24. november gjekk byrådet i Bergen, med byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) i spissen, av etter å ha tapt kampen om bybane til Åsane i bystyret.

Byrådet fekk 33 stemmer for Bryggen-alternativet, medan Høgre fekk 34 stemmer for forslaget sitt om å greie ut vidare eit tunnelalternativ.

I etterkant har tre utbrytarar frå Sp og Raudt sikra fleirtal for bybane over Bryggen, noko Valhammer stilte som ultimatum for å regjere.

I avtalen med utbrytarane heiter det mellom anna at det ikkje skal oppførast køyreleidningar på Bryggen. Det vil innebere at dei skal køyre på batteri på denne strekninga. I tillegg skal det sikrast eit godt, samanhengande sykkeltilbod langs Bryggen.

– No har vi underskrive ein avtale som ikkje berre gir fleirtal på kort sikt, men vi har eit fleirtal for reguleringsplanen når han kjem våren 2023. Og då er banen vedteken og då er det i beste fall halvtanna år til vi byrjar å byggje, seier Valhammer til NRK.

Måndag vart byrådet Valhammer II konstituert – med dei same byråda som gjekk av for halvanna veke sidan.

(©NPK)