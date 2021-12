Branntomta i Svelvik kan ikkje undersøkjast før tidlegast tysdag

innenriks

Varmen på staden har hindra mannskap frå å undersøkje staden måndag, skriv VG.

– Vi kjem ikkje til å kunne gå inn på tomta i dag. Kanskje kan vi gå inn i kveld for å sjå om det er mogleg å gå inn, men det blir ikkje mogleg å gjere nokon undersøkingar før tidlegast i morgon, seier politistasjonssjef Øyvind Aas.

Politiet samlar no inn informasjon frå naboar og familie som kan ha informasjon om bebuarane i huset.

Ein familie på to vaksne og to barn er sakna etter at eit trehus brann ned til grunnen i Svelvik natt til måndag. Éin av dei sakna var tilsett i brannvesenet i Drammen.

Mannskap frå brann- og redningsetaten ved ruinane av eit bustadhus i Svelvik i Drammen kommune som vart totalskadd i brann natt til måndag.

