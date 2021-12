Brannkonstabel blant dei sakna etter brannen i Svelvik

innenriks

– No skal vi samlast på brannstasjonen i Drammen. Vi treng å vere saman, seier brannsjef Torgeir Andersen i Drammenregionens brannvesen IKS til NRK.

Dei har no sett krisestab.

Brannvesenet har òg skrive ei melding på Facebook om at det er ein av deira eigne som er sakna etter brannen.

– Det er med stor sorg vi har fått vite at ein av våre kollegaer og hans familie er sakna etter brannen på Berger i natt.

– Våre tankar og varmaste medkjensle går til dei pårørande og lokalsamfunnet.

Politiet har stadfesta at dei fryktar at ein familie på to vaksne og to mindreårige barn omkom i den kraftige brannen. Dei pårørande er varsla.

Det var klokka 2.27 natt til måndag at politiet fekk melding om brannen i einebustaden på Berger i Svelvik, heilt sør i nye Drammen kommune.

