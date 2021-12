Studentparlamentet ber Oslomet avlyse fysiske eksamenar

innenriks

Oslomet gjekk fredag ut med informasjon om at eksamenane skal gjennomførast som planlagt. Dette er ikkje studentparlamentet samd i.

I ei pressemelding opplyser studentparlamentet at dei oppmodar skulen til å endre på eksamensforma, skriv VG.

Årsaka er uvissa rundt omikronvarianten og ønsket om at alle studentar skal kunne ta eksamen under trygge forhold.

– Vi nærmar oss slutten av semesteret, og i år må målet vere at alle studentar får reise heim på ferie. Då må Oslomet spele på lag og unngå situasjonar der mange studentar er samla i same lokale over tid, står det i meldinga.

