Statsforvaltaren i Vestland har sendt forslag til regional koronaforskrift vidare

innenriks

Etter eit møte med kommunane og helseføretaka i bergensområdet torsdag, vart det kjent at Statsforvaltaren i Vestland går inn for fleire tiltak.

Forlag til tiltak vart fredag send Helsedirektoratet for vidare vurdering. Statsforvaltaren går ut frå at Helsedepartementet i løpet av fredagen vil ta stilling til om forskrifta skal vedtakast.

Dette dreier seg om påbod om munnbind, maksimaltal på private arrangement og plikt til registrering av gjester på serveringsstader. I tillegg til dette blir det tilrådd påbod om at arbeidsgivar sørgjer for at tilsette kan utføre arbeid utan auka risiko for smitte på arbeidsplassen.

I tillegg ber Statsforvaltaren om at det blir innført karanteneplikt for nærkontaktar av smitta fram til negativt prøvesvar.

Dette gjeld for kommunane Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Statsforvaltaren meiner forskrifta bør vare til 7. januar, og at det i første arbeidsveke i januar må takast ei vurdering om ho bør forlengjast eller ikkje.

(©NPK)