Skuledirektør i Bergen: – Vi er heilt på grensa til å måtte stengje skular

Det er for tida smitteutbrot ved ei rekkje skular i Bergen. Sjukdom fører òg til at fråværet blant skuletilsette i Bergen no er svært høgt.

Skuledirektør Frode Nilsen seier til Bergens Tidende at mange skular er pressa på grunn av høgt sjukefråvær blant dei tilsette.

– Vi får meldingar om stort arbeidspress og at ein del slit med å halde oppe den ordinære drifta. Vi har enno ikkje vore i den situasjonen at skular har vorte stengt og elevar sendt heim. Men no er vi heilt på grensa, seier Nilsen.

