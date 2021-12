innenriks

– Ekstreme straumprisar og varsel om vedvarande høge straumprisar framover gjer at vi no tek lokale grep, seier ordførar Jonny Liland til avisa Agder.

Arbeidarpartiet i Sirdal har sikra fleirtal for eit forslag som inneber at det blir sett av 3.000 kroner til kvar innbyggjar som er folkeregistrert i Sirdal per 3. desember.

Ordninga, som er ekstraordinær, skal vere valfri.

(©NPK)