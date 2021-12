Regjeringa ber Stortinget endre arbeidsmiljølova

innenriks

– Hovudregelen i norsk arbeidsliv skal vere fast tilsetjing, seier arbeidsminister Hadia Tajik i ei pressemelding.

Ho følgjer med dette opp løftet Arbeidarpartiet og Senterpartiet gir i Hurdalsplattforma om å fjerne den generelle tilgangen til mellombelse tilsetjingar i arbeidsmiljølova.

Føresegna om generell tilgang til mellombels tilsetjing i inntil eitt år vart innført under Solberg-regjeringa i 2015. Arbeidarpartiet har lenge varsla at dei ønskjer å fjerne denne føresegna.

– Lovendringa er ein del av arbeidet for å styrkje retten for tilsette til fast tilsetjing og leggje til rette for eit trygt og organisert arbeidsliv, seier Tajik.

