Raymond Johansen åtvarar media mot einsidig fokus på smittetal

Det sa byrådsleiaren til NRK på spørsmål om det ikkje er vanskeleg for folk å forstå kvifor han meiner ein ikkje bør avlyse julebord – sjølv om Oslo kommune torsdag valde å avlyse sitt.

– Grunnen til at vi gjorde det i Oslo, var at det er eit privat arrangement, og no er det forbod mot å ha fleire enn 100.

Han seier det er tydelege reglar på korleis ein skal forhalde seg, både med munnbind og at ein skal halde seg heime ved sjukdom.

Johansen seier han skjønner at det kan vere ein krevjande kommunikasjon.

– Derfor må ein vere veldig presis på det ein kommuniserer på. Også media, seier Johansen.

– Det einsidige fokuset til media på smittetala, kvar einaste dag, er òg med på å drive ei frykt, seier Johansen.

Han minner om at over 90 prosent i Oslo er fullvaksinerte, og at 65 prosent av alle over 65 år i hovudstaden har fått tredje dose.

– Vi ser at talet på innleggingar aukar litt, men ikkje veldig mykje. Og ein er på sjukehus kortare tid. Så heile det biletet er det viktig å teikne, også for å kunne roe situasjonen til vi får meir kunnskap om dette viruset.

