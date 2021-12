Oslomann dømd for å ha svindla Nav for ti millionar kroner i koronastøtte

innenriks

Då rettssaka gjekk i Oslo tingrett i haust erkjende mannen delvis straffskuld for å ha lurt til seg 9,9 millionar kroner i koronastøtte frå Nav, skriv Avisa Oslo.

Politiet kom på sporet av saka sommaren 2020 då Nav i eit møte varsla om at det fanst «sterke indikatorar» på at tilsetjingsforhold i selskap det vart søkt om koronastøtte for, ikkje var reelle.

35-åringen vart arrestert 22. juli same år og vart varetektsfengsla. Han vart lauslaten i september, før han vart arrestert i februar i år som følgje av den vidare etterforskinga. Han sit i dag i varetekt i Ullersmo fengsel.

Oslo tingrett meiner at mannen utnytta den tillitsbaserte støtteordninga som vart gitt i samband med koronapandemien, ei ordning der styresmaktene måtte byggje på opplysningane som søkjaren oppgav til Nav.

«For å begå lovbruddet skaffet siktede seg personnummeret til et stort antall personer. Han meldte identiteten inn i arbeidstakerregisteret for deretter å søke om lønnskompensasjon for flere foretak», står det i dommen frå Oslo tingrett.

Tingretten dømde dermed mannen til fem og eit halvt års fengsel.

