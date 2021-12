innenriks

– Fordi det var mistanke om omikronsmitte, har ein følgt dei reglane som gjeld for dette, også før varianten vart påvist i prøva, seier kommuneoverlege Yvonne Hagerup i ei pressemelding, som avisa siterer frå.

Ifølgje kommuneoverlegen er det ikkje grunn til å frykte vidare smittespreiing i lokalsamfunnet.

– Det er førebelse analysar som viser at dette høgst sannsynleg dreier seg om omikron, og prøva blir no analysert ved Folkehelseinstituttet for endeleg stadfesting.

