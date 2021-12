NHO og Virke avlyste juleborda sine

innenriks

– Vi er så uheldige at vi er over 100 tilsette, så vi har måtta avlyse julebordet vi skulle hatt no i kveld, seier administrerande direktør Ole Erik Almlid i NHO til Dagbladet/Børsen.

Samtidig rykte administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv ut med ei sterk oppmoding til Oslo-borgarane:

– Ikkje avlys heilt lovlege julebord, konferansar og arrangement. Kvar einaste restaurant treng dei kundane dei kan få. Ta på munnbind og smil, ikkje avlys, seier ho.

Hovudorganisasjonen for handels- og servicenæringa, Virke, organiserer mange av dei som er hardast ramma av dei nye tiltaka. Administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke fortel om avbestillingar i stor monn og sviktande omsetning. Men heller ikkje på dette hovudkontoret vart det noko av julebordet som var planlagt fredag.

– Samtidig bør alle som kan halde julebord, gjere det. Eg skulle gjerne hatt julebord, og det er leitt å måtte avlyse, men reglane gir oss ikkje noko val, seier han.

