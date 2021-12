Lysbakken åtvarar Vedum

innenriks

Lysbakken meiner det er for tidleg å avgjere om dei økonomiske krisetiltaka som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsla torsdag, er tilstrekkelege.

Men regjeringa må planleggje vinteren godt, åtvarar han.

– Signalet vårt til regjeringa no er at når dei no planlegg for ulike utfall, så er det viktig å unngå to feil som den blå regjeringa gjorde, seier Lysbakken til NTB.

– Den eine var at høgreregjeringa fleire gonger ikkje var klar med nødvendige økonomiske tiltak når det vart stamma inn. Det er viktig å ha ein plan for det viss vinteren skulle bli tøff, slik at ein ikkje heile tida er bakpå med det, slik høgreregjeringa ofte var, seier han.

Det andre er ifølgje Lysbakken at den førre regjeringa ikkje tok nok sosiale omsyn.

– Det var nokre få rike og store som fekk ein altfor stor del av pengane. Og regjeringa sa nei til til dømes utbytestopp og krav om null oppseiingar. Sett i ettertid ville vore openbert vore rettferdig å leggje det inn i ordninga, seier han.

– Den nye regjeringa må gjere dette betre enn det Erna Solberg gjorde.

(©NPK)