Lange køar for smittetest ved innreise til Noreg

– Det er bra trykk her no, seier leiar Jostein Stø ved Svinesund Internasjonale testsenter til NTB ved 11.30-tida fredag formiddag.

Frå midnatt natt til fredag vart det igjen pålegg om at alle reisande må ta koronatest på veg inn til Noreg. Ved den klart mest trafikkerte grenseovergangen på E6 ved Svinesund vart det straks stor pågang.

– Akkurat no er det ein god del kø, så vi gir somme tilbod om å teste seg heime innan 24 timar, så vi kan lette litt på ventetida. Reglane seier at ein ikkje skal vere nøydd til å bruke meir enn halvannan time på testområdet, men det går fort litt tid likevel, seier Stø.

Frå tilnærma normale tilstandar ved grensa vart det brått svært mange køyretøy med reisande som må teste seg etter innstramminga fredag. Fleire hundre hadde teke ein test dei første timane.

Stø seier at det òg er ein del bussar som kjem, og då er det fort opptil 20–30 menneske som må testast og deretter vente 15 minutt på resultatet.

Dei som testar positivt på koronatesten, må gå i isolasjon. Dei som har ei heimeadresse i Noreg, kan få lov å reise heim for å halde seg isolerte der, medan dei utan tilhaldsstad blir innkvarterte på isolasjonshotell.

– Er det eit smittetilfelle i ein buss, står vi for smittetransport til isolasjonshotell, seier Stø.

Samlingar på Gardermoen

På Oslo lufthamn Gardermoen var det midt på dagen fredag i ferd med å danne seg køar av flyreisande som vart haldne tilbake for å ta koronatest ved innreise.

– Det byrjar å bli køar, så vi har starta med å sluse passasjerane. Det vil seie at for å unngå samanstimling av mange passasjerar i testkø, så vil ein del reisande få med seg ein hurtigtest og beskjed om at dei må teste seg heime innan 24 timar, seier kommunaldirektør for helse og sosial omsorg Gunnhild Grimstad-Kirkeby i Ullensaker kommune til NTB.

Ho seier dette er i tråd med dei nye retningslinjene frå regjeringa, som seier at reisande skal testast på grensa så langt det lèt seg gjere, men at det er mogleg for folk å teste seg andre stader i løpet av eit døgn.

Grimstad-Kirkeby seier det blir jobba for å auke testkapasiteten ved flyplassen, og at han vil bli trappa opp i tida framover.

– Likevel vil det nok ikkje vere mogleg å teste fleire enn om lag 4.000 passasjerar i døgnet. Så i den grad pågangen blir større enn det, så må nokre reisande teste seg andre stader, seier ho.

