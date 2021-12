Kyrkjerådsleiar open for ikkje-kristne gravferder i kyrkja

innenriks

– Vi forvaltar kyrkjene som nasjonale kulturskattar på vegner av fellesskapet, og då kan det vere rimeleg at vi er opne for at også andre kan bruke kyrkjene, dersom dei ønskjer det, sa Raaum då ho gjesta radioprogrammet Kompass på NRK P2 denne veka.

– Det har gjort inntrykk på meg når nokon seier at dei vil bruke eit rom som er like fint som kyrkja til gravferder, utdjupar ho overfor Vårt Land.

Samtidig er ho klar på at ingen skal tvingast til kyrkjeleg gravferd. Ho viser mellom anna til at Humanetisk Forbund (HEF) har vore tydeleg på at dei meiner kyrkjebygget er eit uttrykk for kristen tru, og at dei slett ikkje ønskjer å gjennomføre seremoniane sine kvar.

I koronatida godkjende Bispemøtet at kyrkjer kunne leigast ut til livssynsnøytrale gravferder, men ikkje til gravferder for andre religionar.

