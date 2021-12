KrF-politikar betaler tilbake 155.000 til Stortinget

innenriks

Eide vart innvilga etterlønn frå Stortinget i 2018. KrF-politikaren fekk då beskjed om å melde frå til administrasjonen om eventuell inntekt i perioden, skriv Dagens Næringsliv.

Etterlønna vart avkorta éin gong. Etter trekket sat Eide igjen med litt i underkant av 800.000 kroner i etterlønn. KrF-politikaren hadde likevel tent langt meir enn pengane som vart trekt frå, skriv avisa.

I midten av november i år kravde Stortinget å få betalt tilbake 155.005 kroner. Dette har Eide betalt.

Mesteparten av inntekta hennar kom frå eit styreverv i selskapet Tafjord Kraft.

Eide seier at ho har misforstått etterlønnordninga.

– Hadde ikkje jobb – inga lønn eller næringsinntekt i 2018. Trudde at ordninga gjekk til oss som ikkje hadde nokon jobb å gå tilbake til. Eg rapporterte jamleg til Nav med kopi til Stortinget. Elles har eg ingen vidare kommentar, skriv Eide i ei melding.

Kravet mot Eide gjer at Stortinget har bede om like under éin million kroner tilbake i etterlønnsaker sidan 2019, viser ei oversikt frå administrasjonen. Medrekna feriepengar på etterlønn er kravet godt over millionen.

Det er snakk om ni tilbakebetalingar som følgje av manglande rapportering.

